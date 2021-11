Kæmpe skandale - smider stjernen på porten

En af NFL's mest prominente spillere er blevet ledig på markedet midtvejs i sæsonen.

Fredag har Cleveland Browns valgt at fritstille Odell Beckham Jr. efter gensidig aftale. Det sker, efter at der angiveligt i en længere periode har været stridigheder mellem parterne.

I denne uge kom de for alvor frem i lyset i forbindelse med, at der var deadline for, at holdene kunne handle spillere indbyrdes.

Op til deadline - der var tirsdag klokken 21 dansk tid - lagde Beckhams far en 11 minutter lang video på Instagram, der var et sammenklip af øjeblikke, hvor Clevelands quarterback, Baker Mayfield, undlod at kaste bolden til Beckham.

Det blev af flere opfattet som en opfordring til, at Browns skulle sende Beckham til et andet hold, men det skete ikke.

- Efter nøje overvejelser, interne diskussioner og samtaler med Odell og hans repræsentanter har vi besluttet, at det er i den bedste interesse for alle involverede, at Odell ikke længere spiller for Cleveland Browns, lyder det fra Browns' general manager, Andrew Berry, i en skriftlig udtalelse på klubbens Twitter-profil.

Beckham, der fylder 29 år fredag, har været en af ligaens bedst betalte spillere på sin position, men har de seneste år døjet med mange skader, ligesom præstationerne på banen ikke har matchet tidligere tiders niveau.

Formentlig af den grund var der ikke nogen andre NFL-hold, der ville handle sig til Beckham inden tirsdagens deadline, da det så vil kræve, at de skulle overtage hans dyre kontrakt.

Siden har Browns og Beckhams agent angiveligt forhandlet en økonomisk aftale på plads, der gør, at Browns kan fyre Beckham uden at hænge på ret meget af hans kontrakt.

Beckham kom ind i NFL i 2014, da New York Giants valgte ham i den årlige draft. Beckham, der spiller wide receiver og derfor primært griber bolden, tog hurtigt ligaen med storm.

I hver af sine tre første sæsoner blev han valgt til at spille i NFL's årlige All Star-kamp, Pro Bowl.

I 2019 blev han handlet til Cleveland Browns, men skiftet blev aldrig for alvor en succes. Nu skal han så på jagt efter en ny klub, hvor han kan spille resten af denne sæson og fremover.

2021-sæsonen i NFL startede i september. Cirka halvdelen af kampene i grundspillet er blevet afviklet. Derefter venter slutspillet, der afsluttes med den store finale 13. februar, Super Bowl 56.