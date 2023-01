Kæmpede for livet: Sensationelt nyt

Damar Hamlin, der faldt om med hjertestop 2. januar i en NFL-kamp, ser ud til at kunne blive udskrevet fra hospitalet inden for få døgn

Selv om NFL er gået ind i den afgørende fase med playoffs, så har sporten i USA stort set kun handlet om én ting, siden 2. januar.

Damar Hamlin.

Buffalo Bills-spilleren faldt om med hjerteproblemer under en kamp mod Cincinnati Bengals efter en hård tackling og måtte modtage livsreddende førstehjælp på banen.

Et døgn eller to

Siden har NFL og hele Amerika holdt vejret og bedt for, at Hamlin skulle komme sig. Det er siden gået sikkert frem, og nu vurderer lægerne, at Damar Hamlin er stærk nok til at blive udskrevet inden for et døgn eller to, skriver CNN.

Hamlin skal stadig gennemgå en lang række tests, men lægerne på Buffalo General Medical Center, hvor spilleren har været indlagt siden mandag, da han blev overført fra Cincinnati, vurderer, at Hamlins fremgang har været over al forventning.

Damar Hamlin blev hyldet over hele USA i den forgangne runde - her i San Francisco. Nu er der godt nyt om spilleren. Foto: Darren Yamashita/Ritzau Scanpix

I stedet for at komme sig over mange uger eller måneder, som er normalt ved patienter med hjertestop, så har atleten gjort sensationelle fremskridt på få dage, udtaler lægerne på hospitalet i Buffalo.

Spilleren selv ser også lyst på fremtiden, selv om han ikke tager glæderne på forskud.

Hyldet over hele landet

Søndag spillede Buffalo Bills for første gang siden ulykken. Holdet scorede på første spil og vandt over New England Patriots, mens Hamlin og personalet, der har behandlet ham, blev hyldet før og under kampen.

Hamlins trøjenummer 3 var også at se mange steder på spillernes opvarmningsudstyr, mens tilskuere holdt hjemmelavede skilte og bannere op med Buffalo Bills-spilleren navn. Det samme gjorde sig gældende på alle øvrige NFL-stadioner i USA i weekenden.

Buffalo Bills spiller søndag playoff-kamp hjemme på Highpark Stadium mod Miami Dolphins i Super Wildcard Weekend - og hvis alt går vel, så kan Damar Hamlin følge med fra sit eget hjem.