Kansas City Chiefs vinder Super Bowl

For første gang i 50 år og for anden gang i historien kan Kansas City Chiefs kalde sig vinder af Super Bowl.

NFL-holdet fra Missouri vandt natten til mandag dansk tid 31-20 over San Francisco 49ers, som stadig ikke har vundet et mesterskab siden 1994.

49ers var foran med ti point på Hard Rock Stadium i Miami, men i fjerde quarter rystede Chiefs-quarterback Patrick Mahomes et par interceptions af sig og blev den store helt med to touchdown-kast, før runningback Damien Williams cementerede sejren.

Foto: Kevin C. Cox/ Getty Images

Det var tredje gang i årets tre slutspilskampe, at Chiefs vandt efter at have været bagud med et tocifret antal point.

Chiefs var det formelle hjemmehold på den ellers neutrale grund i Miami, men også på lægterne sørgede fansene fra delstaten Missouri for en smule hjemmebanestemning.

Det blev tydeligt, da fansene i stedet for at synge "the home of the brave" (de tapres hjem, red.) overdøvede sangeren Demi Lovato ved at råbe "the home of the Chiefs" (Chiefs' hjem, red.) i slutningen af den amerikanske nationalmelodi.

Inde på banen var det dog San Francisco 49ers' angreb, som med sit sædvanlige robuste udtryk løb ned og scorede. Kampens tre første point kom fra kickeren Robbie Goulds fod.

Så begyndte Mahomes at vise prøver på sit talent.

Foto: Kevin C. Cox/ Getty Images/AFP

Den 24-årige quarterback, der har spillet på et usædvanligt højt niveau i sine to første sæsoner som starter, kom hurtigt under pres fra 49ers' stærke defensive front, men var skarp på de fleste af sine kast.

På randen af endzone løb han selv bolden over stregen, og så eksploderede stadion i et jubelbrøl.

Chiefs fik en gave af 49ers-quarterback Jimmy Garoppolo, der kastede bolden i armene på cornerback Bashaud Breeland.

Heldigvis for Garoppolo kostede fejlen kun tre point, og på den efterfølgende angrebsserie satte 49ers-angrebet sig for alvor igennem.

Den 107 kilo tunge Kyle Juszczyk greb et touchdown, og så stod det pludselig 10-10, der også var stillingen ved pausen.

Mens tilskuerne fordøjede et pauseshow med popstjernerne Shakira og Jennifer Lopez, løb 49ers igen ned og tog føringen 13-10.

Mahomes viste svaghedstegn, da han på den efterfølgende angrebsserie kastede sin første interception i slutspillet.

Omvendt havde Garoppolo fundet ind i en rytme og ramte sine medspillere i vigtige situationer. Raheem Mostert afsluttede angrebet ved at løbe bolden i endzone til stillingen 20-10.

Foto: Tom Pennington/ Getty Images/AFP

49ers-forsvaret jagtede Mahomes som glubske ulve, og den unge quarterback løb meget af tiden for livet.

Bagud med ti point kastede Mahomes på ny en interception, og så begyndte det at se svært ud for Chiefs.

Men en 44 yard-bombe fra Mahomes til lynhurtige Tyreek Hill og et efterfølgende touchdown af Travis Kelce skabte ny spænding.

Chiefs fik bolden med fem minutter tilbage, og så var der ellers Mahomes-magi på menuen.

Et 38 yard-kast til Sammy Watkins blev afløst af et touchdown-kast til Damien Williams, og så var Chiefs i front med to minutter igen.

49ers kunne afgøre kampen og havde gang i et godt angreb, men gik i stå, og i den anden ende lukkede Williams kampen med et touchdown-løb, der fik stemningen op på kogepunktet.

Opdateres