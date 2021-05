Karrierestop koster 140 millioner

Det koster NFL-legenden Aaron Rodgers mange penge, hvis han vælger at stoppe sin karriere tidligt

Du kan nærmest ikke sige Green Bay Packers uden også at sige Aaron Rodgers.

Den 37-årige quarterback har strøet om sig med geniale kast for de grønne siden 2005.

Men nu kan det være slut.

Den tredobbelte MVP har ifølge ESPN meddelt en række folk i klubben, at han ikke vil vende tilbage til Green Bay Packers i den kommende sæson.

I stedet overvejer den legendariske quarterback at stoppe karrieren helt, men det bliver ikke billigt.

Så skal Aaron Rodgers nemlig betale hele 140 millioner kroner til Green Bay, fordi han i så fald ikke har gjort de sidste to år af sin kontrakt færdige.

Vælger Rodgers at fortsætte, er der også den mulighed at Green Bay kan bytte ham væk for andre spillere. Sker det, skal Rodgers ikke betale penge til klubben.

Det er ikke helt overraskende, at den forsvarende MVP vil væk fra klubben, han har spillet hele sin karriere for.

Efter Green Bays nederlag til Tampa Bay Buccaneers i runden inden seneste Super Bowl, gav han et vink med en vognstang.

- Det er usikkert, hvad der skal ske i fremtiden for en del spillere - inklusiv mig selv, sagde Aaron Rodgers dengang ifølge Wall Street Journal.

Aaron Rodgers anses af mange som en af de bedste quarterbacks nogensinde i NFL.