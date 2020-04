Kendt fra tv-klassiker - nu er han død

Den tidligere NFL-stjerne og skuespiller Timothy Brown er død i en alder af 82 år.

Det bekræfter hans tidligere hold, Philadelphia Eagles.

Brown døde på grund af komplikationer som følge af demens, men nåede forinden en del mere, end der er de fleste forund.

Som football-spiller nåede han at vinde to NFL-titler med Eagles, ligesom han efterfølgende blev optaget i Hall of Fame. Han nåede at spille for Green Bay Packers, Philadelphia Eagles og Baltimore Colts.

Men allerede, mens han stadig var aktiv atlet, begyndte han et karriereskifte i retning af skuespillet, og han nåede at være med i både film- og tv-udgaven af legendariske 'MASH'.

I filmen fra 1970 spillede han en værnepligtig, mens han i den succesfulde tv-serie, som kom efterfølgende, var med i de første seks afsnit i rollen som kirurgen Oliver Harmon 'Spearchucker' Jones, der bliver rekrutteret af seriens hovedperson Dr. Benjamin 'Hawkeye' Pierce, som blev spillet af Alan Alda.

Han medvirkede også i tv-serierne 'The Wild Wild West'. 'Mission Imposible' og 'Adam 12', ligesom han var med i film som 'Nashville', hvor han endda også sang, samt en lang række såkaldte 'blaxploitation-film'.

Hans sidste film blev 'Frequency' fra 2000, hvor han blandt andet spiller overfor Dennis Quaid.

