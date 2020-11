Kører decimeret Super Bowl-finalist over

NFL-stjernen Aaron Rodgers spillede et brag af en kamp, da Green Bay Packers natten til fredag dansk tid vandt sikkert over San Francisco 49ers med 34-17 på udebane.

Rodgers ramte på 25 af sine 31 kast og blev noteret for 305 yards og fire touchdowns.

Med til historien hører, at adskillige profiler var ude for holdet fra Californien.

Blandt andet var quarterback Jimmy Garoppolo og tight end George Kittle ude med skader, Kendrick Bourne var ramt af coronavirus, og flere andre var i karantæne, fordi de havde været i tæt kontakt med en smittet person.

Spillerne på skadeslisten udgør alene en stor del af lønbudgettet på holdet. Lægger man den løn, som er tilskrevet spillerne i 2020, sammen, løber den op i 509 millioner kroner, skriver ESPN.

Ikke overraskende var det derfor Green Bay Packers anført af den profilerede quarterback Rodgers, der tog teten i første halvleg.

Rodgers fandt sit yndlingsmål, wide receiver Davante Adams, på et 36 yards langt touchdown-kast, og så var tonen sat.

Adams endte med imponerende 173 yards fordelt på ti grebne bolde.

Garoppolos erstatning, Nick Mullens, gjorde, hvad han kunne, og viste indimellem lovende takter, men Packers trak fra og var foran 21-3 ved pausen.

Den føring blev blot udbygget i tredje quarter, og så gjorde det ikke holdet fra Wisconsin det store, at 49ers i sidste quarter pyntede på scoren ved at score to touchdowns.

San Francisco 49ers var den ene halvdel af Super Bowl 54 i februar, men har - blandt andet på grund af de mange skader - ikke nået samme spillemæssige højder i 2020-sæsonen.

Holdet har vundet fire kampe og tabt fem, hvilket placerer det sidst i divisionen NFC West, der føres af Seattle Seahawks.

Green Bay jagter sin første Super Bowl-optræden siden 2011 og er kommet godt i gang med seks sejre og et nederlag. Det placerer Green Bay på førstepladsen i NFC North.