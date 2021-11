Kørte kvinde ihjel med 251 kilometer i timen

Flere uhyggelige detaljer er kommet frem om den frygtelige dødsulykke, som NFL-spilleren Henry Ruggs III tirsdag angiveligt var skyld i.

22-årige Ruggs mødte onsdag morgen amerikansk tid i Las Vegas Justice Court i en kørestol på grund af sine egne skader fra ulykken.

Her kom det ifølge TMZ Sports frem, at NFL-spilleren ifølge politiet kørte 251 kilometer i timen kort før sammenstødet - og at han kun nåede at bremse ned til 204 kilometer i timen, da hans Corvette stødte ind i den Toyota, hvor en 23-årig kvinde og hendes hund blev dræbt.

Foto: Steve Marcus/Ritzau Scanpix

Udover den høje hastighed står det klart, at Henry Ruggs III havde en promille dobbelt så høj som det tilladte - ligesom der blev fundet en pistol i hans bil. Ifølge en politibetjent skulle en groggy Henry Ruggs III have nægtet at lade sig alkoholteste kort efter ulykken.

Trods den alvorlige sag kunne Ruggs lade sig løslade mod kaution på 960.000 kroner. Han må dog hverken drikke alkohol eller køre bil, så længe sagen kører - ligesom han er udstyret med en elektronisk fodlænke.

Alvoren var ikke til at tage fejl af på ulykkesstedet. Foto: Ethan Miller/Ritzau Scanpix

Ifølge TMZ fortalte dommeren undervejs i retsmødet, at han aldrig havde set en sag, hvor nogen har kørt så stærkt, som det var tilfældet med Henry Ruggs III.

Udover den fængselsstraf, som potentielt venter, så har ulykken allerede fået konsekvenser for den 22-årige spiller. Han fik således onsdag ophævet sin kontrakt med Las Vegas Raiders.

Ifølge amerikanske medier risikerer han alt fra to til 20 års fængsel.