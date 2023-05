Kørte kvinde ihjel med 251 km/t: Nu er der nyt om straffen

Den tidligere NFL-spiller Henry Ruggs dræbte en 23-årig kvinde og hendes hund tilbage i 2021, da han med 251 km/t bragede ind i kvindens Toyota.

Ruggs havde samtidig en promille, der var dobbelt så høj som den tilladte.

Kørte kvinde ihjel med 251 kilometer i timen

Den nu 24-årige amerikaner blev fyret med det samme af sit daværende hold, Las Vegas Raiders, og han har nu fået en idé om, hvor lang hans straf kommer til at være.

Onsdag morgen accepterende en dommer nemlig det forlig, som Ruggs' og hans advokater havde foreslået, og det betyder altså, at amerikaneren kan se frem til en straf på mellem tre og ti år.

Det skriver TMZ.

Henry Ruggs skal tilbringe mellem tre og ti år i fængslet. Foto: Rick Scuteri/Ritzau Scanpix

Henry Ruggs erkendte sig skyldig i at have kørt i påvirket tilstand, der resulterede i drab, og en forseelse for manddrab i et køretøj.

Som en del af aftalen gik anklagerne med til at frafalde resten af den tidligere amerikanske fodboldspillers anklager, der stammede fra ulykken tilbage i november 2021.

Nu kan Ruggs ikke gøre andet end at vente på, at det bliver den 9. august, hvor han vil få en nærmere indikation om, hvorvidt det bliver tættere på tre års fængsel end ti års fængsel.

Hvad end det bliver, er det bedre end, hvad han i værste fald kunne have endt med.

Ruggs stod nemlig til at blive idømt mere end 50 års fængsel, da anklagerne havde sigtet ham for fem forskellige overtrædelser som følge af den forfærdelige ulykke.