Mens 'football-Amerika' er begyndt at tælle ned til Super Bowl, hvor Kansas Chiefs og San Fransisco 49'ers tørner sammen 2. februar, så glæder de knapt så sportsinteressede lige så meget til det legendariske 'halftime show', hvor det traditionen tro er toppen af poppen, der overtager scenen.

Sådan bliver det også denne gang, hvor NFL-bosserne har lokket ikke færre end to popdivaer til at trække i scenetøjet.

Det bliver nemlig op til latin-dronningerne Shakira og Jennifer Lopez at underholde masserne på tribunerne og foran tv-skærmene overalt på kloden, mens spillerne puster ud.

Så der er noget at glæde sig til.

Men ifølge det amerikanske medie theblast.com er den gode stemning til at overse mellem de to stjerner.

- Som sædvanligt med disse Super Bowl-shows er der desværre opstået kold luft mellem artisterne, fordi de har svært ved at få deres optrædender til at passe ind i den stramme tidsplan, fortalte en anonym kilde i sidste uge.

- Lige nu er showet længere end den planlagte tid. NFL og de ansvarlige forsøger at løse problemet. Oprindeligt var det planen, at de under størstedelen af showet skulle optræde sammen. Men den plan er røget ud af vinduet, fortæller kilden.

- Lige nu er planen, at de kun kortvarigt optræder sammen. Det er ikke en strid, men der er helt sikkert kold luft, lyder det fra den anonyme kilde.

På trods af den dårlige stemning kan de to sangerinder dog formentlig se frem til masser af succes i forbindelse med showet.

Således øgede Maroon 5 salget med 488 procent efter deres optræden i 2019, mens Justin Timberlake oplevede en fremgang på afspilningerne på Spotify på 214 procent efter sit show i 2018.

