Kone jagter utro stjerne med pistol

Det kunne let være gået helt galt, da Earl Thomas' kone konfronterede ham med et ladt våben, efter stjernen skulle have været i seng med andre kvinder

Earl Thomas er berømt og berygtet i NFL som en del af den frygtindgydende 'Legion of Boom', som han udgjorde med sine tidligere holdkammerater i forsvaret hos Seattle Seahawks.

For en lille måned siden var det dog tæt på, at han selv var blevet udsat for lidt af et boom, da Earls kone, Nina Thomas, jagtede ham med en pistol. Det skriver blandt andre Blick og Seattle Times.

NFL-stjernen har angiveligt været hende utro med flere kvinder, hvilket altså fik hende til at ty til sådanne metoder.

Meldinger går på, at Nina Thomas på et tidspunkt holdt sit våben mindre end en fod, svarende til godt 30 centimeter, fra Earl Thomas' hoved, mens der var en patron i kammeret.

Da politiet nåede frem til stedet, jagtede hun ham med en kniv, mens han havde pistolen, som han havde taget fra hende under tumulten.

Fra sidste sæson tørner Earl Thomas III ud for Baltimore Ravens. Foto: Tommy Gilligan/Ritzau Scanpix

Hændelsen fandt sted 13. april i år Austin i Texas. Her havde Nina Thomas fulgt sin mand gennem fire år, efter det var lykkedes hende at logge ind på hans Snapchat-konto, så hun kunne følge med i, hvor han var henne.

Hun mener at have fundet Earl Thomas og broderen Seth i seng med flere kvinder i et hjem i nærområdet efter sit tjek på de sociale medier.

Det forlyder, at hun snuppede Earl Thomas' pistol for at skræmme ham. Og selvom hun tog magasinet ud, havde hun glemt patronen i kammeret, da hun sigtede på ham med fingeren på aftrækkeren.

Nina Thomas blev arresteret for indbrudstyveri med henblik på at begå overfald. Hun blev dog løsladt. Til gengæld skal hun holde sig mindst 200 yards, eller 183 meter, fra sin husbond, blev det bestemt i retten. Earl Thomas slap for anholdelse.

31-årige Earl Thomas blev udnævnt som en del af årtiets hold i NFL, og har tidligere vundet Super Bowl med Seattle Seahawks og været en del af All-Star-kampen Pro Bowl syv gange.

Earl og Nina Thomas blev gift i 2016 og holdt et stjernespækket bryllup, hvor blandt andre den tidligere holdkammerat Russell Wilson og dennes kone, sangeren Ciara, var med til festlighederne.

