Kontroversiel NFL-stjerne: - Jeg planlagde selvmord

Johnny Manziel fortæller i en ny Netflix-dokumentar, at han var tæt på at tage sit eget liv, kort efter han blev drafted til NFL

Det kunne ikke blive større.

Johnny Manziel fik sin drøm opfyldt, da han i 2014 blev drafted til NFL-holdet Cleveland Browns.

Men indeni ham fyldte alt andet end lykkefølelse - han var nemlig hårdt plaget af selvmordstanker.

Det fortæller Johnny Manziel i en ny dokumentar, som er en del af 'Untold'-serien på Netflix, skriver flere amerikanske medier, blandt andet People og TMZ, der har fået eksklusiv adgang til dokumentaren.

- Da jeg havde fået alt de, jeg nogensinde havde ønsket mig, havde jeg aldrig følt mig mere tom indeni, siger han ifølge People.

Tomheden resulterede i, at 'Johnny Football', som han blev kaldt af sine fans, begyndte at planlægge at begå selvmord.

- Jeg havde planlagt at gøre alt det, jeg ville, på det tidspunkt i mit liv. Jeg ville bruge så mange penge, som jeg overhovedet kunne, og så ville jeg tage mit eget liv.

- Måneder i forvejen havde jeg købt en pistol, som jeg vidste, jeg ville bruge. Jeg ønskede at blive et så dårligt menneske som muligt, så det på et tidspunkt ville give mening. Jeg ville få det til at ligne en god undskyldning for at forsvinde herfra, siger den tidligere quarterback ifølge TMZ.

Johnny Manziels NFL-karriere var præget af skandaler, og det endte derfor med, at han kun tilbragte to sæsoner i den bedste amerikanske liga med Cleveland Browns.

Dokumentaren om Johnny Manziel får premiere 8. august på Netflix.