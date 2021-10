Krænkende mails fælder træner

Cheftræner for Las Vegas Raiders Jon Gruden er trådt tilbage.

Det oplyser den 58-årige amerikaner selv mandag lokal tid.

- Jeg er trådt tilbage som cheftræner for Las Vegas Raiders, udtaler han i en erklæring på NFL-holdets Twitter-profil.

- Jeg elsker Raiders og ønsker ikke at stjæle fokus. Tak til alle spillerne, trænerne, medarbejderne og fansene. Jeg er ked af det. Det var aldrig min mening at gøre nogen ondt.

Meldingen kommer, kort tid efter at The New York Times kunne rapportere, at Gruden i flere år har sendt e-mails, hvor han brugte homofobisk sprog, nedgjorde kvinder og hånede ligaens bestræbelser på at være mere inkluderende.

En unavngiven NFL-kilde med kendskab til sagen har bekræftet The New York Times' oplysninger over for Reuters.

Ifølge kilden er e-mailsene blevet undersøgt af NFL. De blev præsenteret for ligaens kommissær, Roger Goodell, i sidste uge.

I e-mailsene håner Jon Gruden blandt andet udtagelsen af en homoseksuel spiller i 2014, ansættelsen af kvindelige dommere i ligaen, tolerance over for spillerprotester, der sigter mod at fremme racelighed, samt ligaens fokus på at reducere antallet af hjernerystelser, hedder det i rapporten.

Gruden kaldte liga-kommissæren Roger Goodell for en 'bøsse' (faggot), som ikke skulle have presset Rams træner til at drafte 'homoer' (queers) med henvisning til Michael Sam, en homoseksuel spiller som teamet valgte i 2014.

Generelt brugte han nedsættende sprog om andre holdejere, trænere og journalister, når han ikke sendte topløse billeder rundt af blandt andet cheerleaders.

Den tidligere præsident Obama fik hug, og det samme gjorde daværende vicepræsident Joe Biden, som var en nervøs tøsedreng, der intet fattede ('nervous clueless pussy').

Mailsene er skrevet over en syvårig periode fra 2011-2018.

Jon Gruden var tv-ekspert, da han skrev de mails, som endte med at koste ham jobbet. Han var træner for Raiders 1998-2001, rykkede så til Tampa Bay, som han vandt Super Bowl med og vendte tilbage til Raiders i 2018. Foto: Ethan Miller/Ritzau Scanpix

NFL blev opmærksom på dem i forbindelse med en gennemgang af arbejdsmiljøet omkring et andet NFL-hold, Washington Football Team, i sommer.

Grudens e-mails blev ifølge rapporten sendt til forskellige personer, mens han arbejdede som tv-ekspert for ESPN.

Jon Gruden var første gang cheftræner for Raiders fra 1998 til 2001, da holdet hed Oakland Raiders, og igen fra 2018 til nu.

Han blev ansat på en tiårig kontrakt med en samlet lønpakke på 100 millioner dollar eller cirka 650 millioner kroner.

Holdet skiftet i januar 2020 navn til Las Vegas Raiders efter at være flyttet fra Oakland til Las Vegas.

SE OGSÅ: Pinligt! Troede han blev matchvinder