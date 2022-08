Kylet ud af klubben: Anklaget for gruppevoldtægt

22-årige Matt Araiza fik i april sit ønske om NFL opfyldt, da han blev draftet til Buffalo Bills - men han har fået sparket, før han overhovedet nåede at få sin debut.

Det afslører Brandon Beane, general manager i Buffalo Bills, overfor nfl.com.

Fyringen sker, efter en uhyggelig anklage har set dagens lys.

Sammen med to andre unge mænd skal Araiza på anklagebænken i en civil retssag, hvor de er tiltalt for at have gruppevoldtaget en bare 17-årig pige til en fest under deres ophold på San Diego State University sidste år.

Ifølge anklageskriftet havde Araiza først sex med den 17-årige uden for sit hjem, hvorefter han tog hende med ind på et værelse, hvor hun blev voldtaget gentagne gange.

- De seneste 48 timer har været meget svære for en masse mennesker, sagde Brandon Beane, da han mødte pressen i forbindelse med Araiza-fyringen lørdag.

- Det har været hårdt, og vi sympatiserer med alle involverede parter. Det som den her unge kvinde er gået i gennem. Man har det virkelig dårligt over hele situationen, og i sidste ende er det en juridisk sag, hvor vi ikke kender alle fakta.

- Det er det, der gør det svært. Men på nuværende tidspunkt mener vi bare, at det er den bedste løsning for alle at komme videre fra Matt, og lade ham tage sig af situationen og fokusere på det. Så derfor skilles vore veje nu, siger Brandon Beane.

General Manager i Buffalo Bills har taget konsekvensen af voldtægtsanklagerne og smidt Matt Araiza på porten. Foto: ADRIAN KRAUS/Ritzau Scanpix

Allerede i slutningen af juli blev Buffalo Bills forelagt anklagerne mod deres nye spiller.

- På det tidspunkt forsøgte vi at være grundige og betænksomme i vores proces. Vi ville ikke haste med at dømme nogen, og jeg vil ikke sige, at det var nemt. Man prøver at sætte fakta på den juridiske situation, og nogle gange er der begrænset information, siger Brandon Beane.

Matt Araiza var en imponerede stort for sit college-hold, San Diego State Aztecs.

Det resulterede i, at han blev drafted i sjette runde af Buffalo Bills i april.

Der er endnu ikke foretaget nogen anholdelser i voldtægtssagen fra politiets side, ligesom der ikke er identificeret nogen mistænkte.

Efter anklagerne har Matt Araiza selv været ude og kommentere på dem i en officiel udtalelse.

- Fakta omkring hændelsen er ikke, som de bliver fremlagt i søgsmålet eller i pressen. Jeg ser frem til at udlægge teksten, som det skete, lyder det i udtalelsen.