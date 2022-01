Legende stopper karrieren

Quarterbacken Ben Roethlisberger indstiller sin karriere efter 18 sæsoner for Pittsburgh Steelers.

Rygterne om hans stop har svirret i måneder, og torsdag bekræftede han det selv på sine sociale medier.

Den 39-årige Roethlisberger har to gange vundet Super Bowl med Pittsburgh Steelers, men det blev ikke til en tredje af slagsen, da holdet i første runde af NHL-slutspillet blev sendt ud af Kansas City Chiefs i forrige weekend.

Steelers vandt Super Bowl i 2006 og 2009 og nåede desuden Super Bowl i 2011, hvor holdet tabte til Green Bay Packers.

- Tiden er inde til at rydde garderobeskabet, hænge udstyret op og fortsætte med at være alt, jeg kan være for min kone og børn.

- Jeg trækker mig tilbage fra football som en meget taknemmelig mand, skriver han på Twitter.

Siden er tilkendegivelserne væltet ind fra holdkammerater og modstandere.

Ben Roethlisberger spillede 247 kampe som quarterback. Den sidste blev tabt med 21-42 til Kansas City Chiefs.