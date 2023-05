Legendens mareridt: Har haft hikke i et år

Bo Jackson har måttet ty til alternative metoder for at slippe af med hikken. Den er der dog stadig

De fleste har prøvet at få hikke.

De fleste har gudskelov også oplevet af slippe af med det irriterende fænomen.

Bo Jackson er bare ikke en af dem.

I juli 2022 fik den tidligere NFL og baseball-stjerne hikke, og så har han hikket lige siden.

Det fortæller i det amerikanske radioprogram McElroy and Cubelic in the Morning.

Bo Jackson har prøvet forskellige metoder til at slippe af med sin hikke. Foto: Charlie Riedel/Ritzau Scanpix

Den konstante hikke har forvoldt Bo Jackson så store problemer, at han for nylig måtte melde afbud til en ceremoni i Auburn, hvor en statue af Frank Thomas, som var holdkammerat med Jackson, blev rejst.

- Jeg tror, at jeg vil have en større medicin gennemgang i næste uge for at få det fikset, siger Bo Jackson i programmet.

Han har nemlig forsøgt at slippe af med hikken på alverdens alternative måder.

- Jeg har siddet hos læger, der har prikket til mig, de har lyst mig ned i halsen og undersøgt mig på alle tænkelige måder for at finde ud af, hvorfor jeg har hikke. Det er den eneste grund til, at jeg ikke var der (til ceremonien, red.).

- Jeg har prøvet alt. Jeg er blevet skræmt, jeg har hængt med hovedet nedad, drukket vand, fortæller han og afslører så en noget alternativ metode.

- Jeg har endda lugtet til et pindsvins numse. Intet virker, siger han.

60-årige Bo Jackson er den eneste professionelle atlet i historie, der er blevet udnævnt som All-Star i to amerikanske sportsgrene.

Han startede sin karriere som amerikansk fodboldspiller, men skiftede senere til baseball, hvor han spillede i den bedste amerikanske række Major Baseball League, indtil han stoppede karrieren i 1994.