Los Angeles Rams vinder årets Super Bowl

Los Angeles Rams vinder den 56. udgave af Super Bowl med en 23-20-sejr over Cincinnati Bengals. Det er Rams' anden Super Bowl-titel, efter at holdet slog Tennessee Titans i Super Bowl i 2000.

Rams spillede en god første- og andenperiode, men en magtdemonstration i tredje periode af undertippede Bengals fik det til at ligne, at Cincinnati-holdet var på vej mod en Super Bowl-titel.

20-16 stod det, da fjerde periode var ved at rinde ud for Rams.

Men i fjerdeperiodes 14. minut fik Rams' Cooper Kupp grebet et afgørende touchdown, og så var Rams foran med to point med halvandet minut igen. Et ekstra point bragte Rams på 23-20.

Bolden var derefter Bengals, og holdets stjernefrø Joe Burrow skulle finde et mirakelkast frem for at give Cincinnati-holdet en chance.

Det satte Rams' defensive tackle Aaron Donald imidlertid en stopper for, så Burrow ikke havde nogen at kaste til. Dermed kunne Rams sætte sig på knæ, inden de formelt blev udnævnt som dette års Super Bowl-vindere.