Måtte smide superstjernen ud

Den seksdobbelte Super-Bowl vinder Tom Brady prøver at holde formen ved lige hos sin nye klub Tampa Bay Buccaneers. Det er ikke så lige til i de her tider

Selv om man er den bedste quarterback i nyere tider, så gælder coronareglerne stadig.

Det måtte Tom Brady i hvert fald sande i sin nye by Tampa, Florida.

Her blev han i følge borgmesteren af Tampa smidt ud af en offentlig park, fordi han var i gang med en omgang træning i parken, skriver Reuters.

Og den går ikke i de her coronatider, hvor alle offentlige samlingspunkter er lukket for offentligheden, også parker i Tampa.

Tampa Borgmesteren, Jane Castor, afslørede i en video-briefing med borgmesteren af St. Petersburg, Rick Kriseman, hvad der gik forud for udsmidningen.

- Jeg siger altid til folk, at jeg ikke skal være den, der løber med sladder. Så du har ikke hørt det her fra mig.

- Men du ved, at vores parker er lukket ned. Så vores medarbejdere patruljerer parkerne for at sikre, at der ikke bliver dyrket kontaktsport og lignende.

- En af vores medarbejdere tog kontakt til en i parken, der var i gang med en individuel træning. Hun gik over for at fortælle ham, at parken er lukket, og at han skulle forlade parken. Det var så Tom Brady, fortæller Tampa Borgmesteren, Jane Castor.

Tom Brady er anerkendt som en af de største quarterbacks de sidste 20 år. For en måned siden skiftede han New England Patriots ud med Tampa Bay Buccaneers, der er hjemme i Florida. Foto: Mike Segar

42- årige Tom Brady skiftede for en måned siden sin arbejdsgiver gennem 20 år, New England Patriots, ud med Tampa Bay Buccaneers.

Lige nu er det uden for sæson i NFL.

Det plejer også at betyde, at spillerne forbereder sig til den kommende sæson hos deres respektive klubber.

Sådan er det bare ikke helt i år.

Coronavirussen har nemlig medført, at klubbernes top-moderne faciliteter for en stund er lukkede, og at spillerne må tænke kreativt, når det kommer til at holde formen ved lige.

NFL er sat til at skulle starte til september.

Om det går efter planen, er endnu uvist grundet coronavirussen.

