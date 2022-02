Massiv kritik: Nu lægger han sig fladt ned

Matthew Stafford så en fotograf falde forsvarsløst til jorden fra et højt podium, men NFL-stjernen gjorde intet for at hjælpe. Nu undskylder Super Bowl-helten episoden

NFL-superstjernen Matthew Stafford er kommet i modvind i USA, efter han optrådte noget uheldigt under Los Angeles Rams' Super Bowl-fejring.

Der er ikke bare tale om, at quarterbacken havde fået lige rigeligt inden bords, som det var tilfældet i fjor med Tom Brady ...

Nej, Matthew Stafford var vidne til, at en fotograf faldt ned fra et højt podium, hvor hun skulle have taget et billede af Rams-stjernen og dennes kone.

Stafford fik store øjne, men vendte sig bare rundt og gik væk fra kvinden, Kelly Smiley, der viste sig at brække rygsøjlen ved faldet.

Se episoden her:

Inden Stafford henslængt går væk og drikker sin vand, siger han angiveligt til sin kone, Kelly Stafford, at hun skal tjekke, om fotografen er ok.

Matthew Stafford blev helten i Super Bowl, da han kastede det afgørende touchdown kort før tid. Foto: Mark J. Rebilas/Ritzau Scanpix

Det fortæller Kelly Stafford i sin podcast, hvor hun og Matthew Stafford nu kommer med en undskyldning for stjernens reaktion eller mangel på samme.

- Vi tjekkede til hende, så snart vi satte os i bilen. Matthew kiggede på mig og spurgte, om jeg ville kontakte Rams og spørge, hvordan hun havde det. Det gjorde jeg og tænke, at hun nok skulle blive ok, og så sendte vi blomster. Dagen efter viste det sig, at hun ikke var ok, fortæller Kelly Stafford i sin podcast, 'The Morning After With Kelly Stafford podcast', hvorefter hun spørger sin mand til hans reaktion.

- Det skete meget hurtigt og pludseligt, og jeg ville ønske, jeg havde haft en anden og bedre reaktion i det øjeblik. Det er én af de episoder, der gør, at man forhåbentlig reagerer anderledes, hvis noget lignende nogensinde sker igen, svarer Matthew Stafford

LA Rams og familien Stafford har udtalt, at de dækker Kelly Smileys hospitalsregning, mens hun kommer sig.