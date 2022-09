Medie: Afslører kæmpe skænderi

Der gik et gys igennem amerikansk sport, da det i slutningen af januar forlød, at superstjernen Tom Brady havde kastet sin sidste ovale bold i amerikanernes yndlingsliga, NFL.

Blot seks uger senere kunne alverdens football-fans ånde lettet op, da Brady gjorde det klart, at karrierestoppet var udsat, og at han i en alder af 45 år er klar til at kaste sig ud i endnu en sæson for Tampa Bay Buccaneers.

Men tilsyneladende har Brady glemt at tage sin bedre halvdel, modellen Gisele Bündchen, med på råd, inden han valgte at fortsætte karrieren i den risikable sport.

I hvert fald skriver PageSix, at det er et storstilet skænderi om netop det emne, som er årsagen til, at Brady har misset flere træninger i Tamba Bay Buccaneers sæsonforberedelser.

- Der har været problemer i ægteskabet på grund af hans beslutning om at spille igen, siger en anonym kilde til mediet, som hævder, at ægtefællerne lige nu bruger tid hver for sig, fordi Gisele Bündchen har taget parrets børn med til Costa Rica.

- Tom og Gisele er uvenner lige nu, lyder det fra en anden navnløs kilde.

- Det er Gisele, der har brugt tid med børnene. Det var aftalen, at han skulle fokusere mere på familien, når han gik på pension, men så ændrede han sin beslutning.

Tom Brady og Gisele Bründchen er blevet uvenner på grund af uenighederne. Foto: ELISE AMENDOLA/Ritzau Scanpix

Selv har Tom Brady ikke ønsket at afsløre årsagen til de missede træninger.

- Det er personligt. Jeg er 45 år, og der foregår mange andre ting i mit liv, har han noget kryptisk udtalt.

Sammen har parret to børn, Benjamin på 14 og Vivian på 9, mens Tom Brady også har sønnen Jack, 15, fra et tidligere ægteskab.

Tom Brady har vundet syv Super Bowls. Seks med New England Patriots og en enkelt med Tampa Bay Buccaneers.

Han er fem gange kåret til Super Bowl MVP.

