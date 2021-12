Medie: Brød coronaregler - bøder for 650.000 kroner

Buffalo Bills' Wide-reciever Cole Beasley har fået sig en lang række bøder, der løber op i godt og vel 100.000 dollars for ikke at overholde coronareglerne i NFL

Det kan blive rigtig dyrt, hvis man ikke overholder de retningslinjer, som NFL har pålagt holdene i denne sæson.

Det har Buffalo Bills' Cole Beasley i den grad fundet ud af, og wide-recieveren har i løbet af sæsonen samlet mere end 650.000 kroner sammen i bøder.

Det skriver ESPN.

Cole Beasley er blot en af flere NFL-spillere, der ikke er vaccineret og skal derfor følge nogle særlige retningslinjer, der gælder for uvaccinerede spillere.

Det har Bills-stjernen ikke gjort, og derfor er han blevet straffet med store bøder, der lyder på 14.600 dollars adskillige gange.

Wide-recieveren fik tidligere på ugen en positiv coronatest og var således ikke med i tirsdagens opgør mod New England Patriots.

Den 32-årige atlet er kendt for at være stor modstander af vaccinerne, hvilket også bliver gjort klart i et opslag på Instagram, hvor han gav sine følgere en opdatering.

- Bare lige for at gøre det klart, så er det ikke covid-19, der holder mig ude. Det gør reglerne. Vaccinerede spillere spiller med covid-19 hver uge, fordi de ikke bliver testet.

- En af mine vaccinerede holdkammerater er på hospitalet og går glip af kampe. Jeg er sikker på, at han ikke fik de samme henvendelser som jeg. Tak til alle der støtter mig. Til alle jer andre: Hvis I ikke forstår, hvad der foregår, så er der ingen, der kan gøre noget for jer, skriver Beasley i sit opslag.

Buffalo Bills' næste opgave er mod Atalanta Falcons 2. januar.