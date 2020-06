Medie: Cam Newton afløser Tom Brady hos Patriots

NFL-holdet New England Patriots henter den tidligere Carolina Panthers-quarterback Cam Newton.

Det oplyser anonyme kilder fra ligaen til det amerikanske sportsmedie ESPN.

New England Patriots mistede holdets mangeårige stjerne på quarterback-pladsen Tom Brady til Tampa Bay Buccaneers efter afslutningen på den seneste sæson.

Patriots valgte ikke en ny quarterback i draften i april, og dermed stod de mindre profilerede spillere Jarrett Stidham eller Brian Hoyer til at tage over for Brady.

31-årige Newton vil ifølge ESPN skrive under på en etårig kontrakt med Patriots.

Quarterbacken, der sad ude med en skade i 14 kampe i den seneste sæson, har bestået sit lægetjek og 'er mere sulten end nogensinde og spændt på denne nye mulighed', siger kilderne fra ligaen til ESPN.

Panthers valgte at stoppe samarbejde med Newton i marts efter ni sæsoner for holdet.

Newton førte Panthers frem til Super Bowl i 2016, hvor holdet tabte til Denver Broncos. Newton blev kåret som den sæsons mest værdifulde spiller i ligaen.

I alt har Cam Newton kastet for 29.041 yards og 182 touchdowns samt 108 interceptions i karrieren. Derudover har den løbeglade quarterback løbet for 4806 yards og løbet 58 touchdowns ind.