Medie: Tom Brady dater Ronaldos eks

Det var ikke et kønt brud, som den amerikanske NFL-legende Tom Brady og hans daværende partner Gisele Bündchen gik igennem.

Nu virker det dog til, at kærligheden blomstrer igen hos én af parterne.

45-årige Tom Brady er nemlig begyndt at date supermodellen Irina Shayk, og de to kendisser er blevet set sammen flere gange.

Det skriver TMZ.

Den 37-årige russiske supermodel, der tidligere har dannet par med både fodboldstjernen Cristiano Ronaldo og skuespilleren Bradley Cooper, mødte - ifølge TMZ - Brady til et bryllup hos milliardærparret Joe Nahmad og Madison Headrick.

Efterfølgende er de to turtelduer blevet set kysse i offentligheden, ligesom de har tilbragt en weekend på et hotel sammen.

Tom Brady har gang i den igen på privatfronten. Foto: Charles Krupa/Ritzau Scanpix

Grimt brud

Mange sports- og modeinteresserede fulgte med fra sidelinjen hen over efteråret, da Tom Brady og Gisele Bündchen gik igennem et knapt så kønt brud.

Et stort skænderi skulle angiveligt have antændt et stort kaos, og kort efter havde begge parter hyret skilsmisse-advokater.

Godt to måneder senere kom det frem, at super-parret, der har to børn sammen, var blevet skilt.

Og som det så ofte er, når et kendispar går fra hinanden, starter et hav af spekulationer om, hvem de potentielt er begyndt at date, og der har da også været flere historier i internationale medier om nye mulige flammer hos Tom Brady.