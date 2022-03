Milliardaftale til kontroversiel stjerne

Deshaun Watson kan se frem til en heftig lønseddel i fremtiden, efter han har skrevet under på en kontrakt, der sikrer ham over 1,5 milliarder kroner

Deshaun Watson bliver en meget velhavende mand henover de næste fem år.

Svimlende 230 millioner dollars svarende til 1,55 milliarder kroner over fem år har Cleveland Browns tilbudt den 26-årige quarterback.

Det skriver ESPN.

Watson har indtil nu tørnet ud for Houston Texans, men skal nu fortsætte karrieren hos Browns.

Skiftet blev bekræftet af Texans manager Nick Caseiro i slutningen af sidste uge.

- Tidligere på dagen accepterede vi at trade Deshaun Watson til Cleveland Browns, udtalte Caseiro.

Watson har også selv lagt et opslag op på Instagram, hvor han står i et Cleveland Browns spillersæt.

Skiftet kommer, efter Texans har accepteret et handel, hvor Browns giver tre fem valg i draften, hvor NFL-holdene kan vælge nye spillere til deres hold. Tre af dem falder i første runde, så der er altså mulighed for at opgradere mandskabet på flere fronter efter Watson-byttet.

22 sager

Den vanvittige kontrakt Deshaun Watson er blevet tilbudt kommer, selv om han ikke spillede hele sidste sæson, fordi han havde anmodet om et skifte og samtidig havde 22 søgsmål for seksuelle overgreb og chikane - blandt andet da han fik massage.

Han er i første omgang blevet frikendt, men har civile søgsmål om seksuelle krænkelser fra 22 kvinder hængende over hovedet.