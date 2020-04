Millioner så med: Hun gjorde dem helt til grin

Fremtidens NFL-stjerner sad alle klar ved telefonerne, da den traditionsrige draft begyndte natten til fredag.

Holdene skiftedes til at vælge nye spillere, og der ofte er meget kommunikation i disse minutter.

Derfor var det meget bemærkelsesværdigt, hvad der foregik hos CeeDee Lamb, som er en af de mest lovende receivere blandt årets udvalgte.

Han sad sammen med familien og kæresten Crymson Rose, og det var sidstnævnte, der stjal billedet.

Hun nappede nemlig hans telefon, hvorefter han hurtigt tog den tilbage, mens moderen til hans højre side kiggede skælmsk. Til stor morskab for millioner af seere, der så med.

Lamb blev beskyldt for at være en casanova, der havde ting at skjule i telefonen, mens hun måtte høre for at være en alt for snagende kæreste. I hvert fald regnede folk med, at der var lidt drama i hytten.

Den kommende stjerne sad med en anden telefon, da det skete, og han blev højst overraskende valgt af Dallas Cowboys, der ikke kunne forstå, at de var så heldige, at de kunne få ham med det 17. valg i draften.

Efter amerikanerne havde grinet af Lamb og kæresten måtte parret forklare, hvad der skete.

- I må slappe af. Det var slet ikke, som I så det, skrev Lamb på sin Twitter.

Kæresten Crymson Rose forklarede, at det var agenten, der ringede på den telefon, som hun tog.

- Jeg ville bare gøre den gode kæreste-gerning og tage den, siger hun, efter hun uforvarende kom i fokus.

Efterfølgende har hun lagt en story på sin Instagram-profil, hvor parret kysser - for lige at tage brodden af 'dramaet'.

