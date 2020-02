Mislykket nøgenløb: Nu takker hun

Den 27-årige kvinde, der blev stoppet i nøgenløb til Super Bowl, mener, at livet er for kort til at fortryde, så hun takker NFL

I forbindelse med seneste udgave af Champions League-finalen stjal Kinsey Wolanski opmærksomheden med sit nøgenløb ind på banen.

I Super Bowl natten til mandag foran flere hundrede millioner af tv-seere og 65.000 tilskuere på Hard Rock Stadium i Miami, forsøgte en 27-årig model at kopiere bedriften.

Uden for tv-kameraernes rampelys blev hun dog stoppet af nogle kvikke vagter, da hun forsøgte at komme ind på banen iført en kort sort kjole, der var klar til at blive smidt.

Umiddelbart skulle man mene, at det var en anelse pinligt at være på vej - og så blive stoppet og ført væk.

Men et døgn efter episoden har Kelly Green med kunstnernavnet Kelly Kay med stolthed valgt at stå frem.

- Gør hvad du vil, når du vil. Livet er for kort til at fortryde. Tak til NFL for at have mig, skriver hun i et opslag på Instagram, hvor hun viser billeder og video af nøgenløbet, der blev stoppet.

Nogle timer efter har hun så postet et nyt foto af sig selv. Denne gang i en våd badedragt, der ligner den, hun var på vej på banen i på stadion.

- Våd for, hvad I fyre ville se på banen, lyder det.

Sådan så det ud, da unge Kelly blev smidt ud af stadion og ført på politistationen. Foto: Mike Blake/Ritzau Scanpix

Den 27-årige model blev taget med på politistationen, hvor hun blev tvunget til at få taget et såkaldt 'mugshot'.

Dagen efter blev hun dog løsladt, og på Instagram var hun hurtig til at fortælle, at hun var ude af fængsel og var i gang med arbejde igen.

I teorien risikerede hun op til et års fængsel for lovovertrædelsen, men det skete ikke, og i stedet kan hun glæde sig over et boost i antallet af følgere på Instagram, hvor hun nu er over 307.000.

Her er politiets 'mugshot' af Kelly Kay - aka Kelly Green. Foto: Splash / SplashNews.com/Ritza Scanpix

Det var en modelveninde, der sørgede for at afsløre, hvem der stod bag baneløbet, da hun postede denne video fra Super Bowl.



I 2004 var der også en nøgenløber til Super Bowl. Foto: RAY STUBBLEBINE/Ritzau Scanpix

