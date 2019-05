Morten Andersen: Sådan bliver Hjaltes vej til NFL

Selvom Hjalte Froholdt satte den danske sportsverden på den anden ende, da han i sidste uge blev draftet af NFL-holdet New England Patriots, er vejen endnu lang, før man kan forvente at se ham på banen.

Det vurderer den danske NFL-legende Morten Andersen.

- Man gør sig fortjent til det, man får i ligaen. Det er et maraton og ikke en sprint.

- Man skal gøre sit bedste for at blive i ligaen, for der er masser af kandidater på sidelinjen til at overtage dit job, siger den tidligere kicker, der selv blev draftet i 1982 af New Orleans Saints, til TV2 Sport.

22-årige Froholdt er skolet i Svendborg men har de sidste par år været på college i Arkansas, USA.

- Selvom trænerne ved, at du fysisk er på toppen, så kan de godt komme efter dig, hvis du mentalt ikke har gjort dit arbejde, og at du ikke er fokuseret og koncentreret.

- Men sådan har det også været for ham i college, så jeg er slet ikke i tvivl om, at han nok skal opnå det, han vil, siger Morten Andersen videre til TV2 Sport.

Froholdt er 1.96 meter høj og vejer næsten 140 kilo.

