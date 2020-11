New England Patriots fravælger NFL-dansker i sejr

Den danske NFL-spiller Hjalte Froholdt blev for første gang i sæsonen udeladt fra kamptruppen, da New England Patriots natten til søndag dansk tid vandt kampen mod Baltimore Ravens.

Fynboen, der havde været på banen i otte ud af otte kampe hidtil i sæsonen, kunne fra sidelinjen se sine holdkammerater vinde 23-17.

Opgøret blev spillet i heftigt regnvejr over Gillette Stadium i Foxborough, Massachusetts, og det fik indflydelse på kampen.

Særligt mod slutningen af kampen gjorde de våde betingelser det vanskeligt for spillerne, og det blev tydeligt, da Ravens havde svært ved at flytte bolden mod slutningen i forsøget på at komme tilbage i kampen.

Patriots-quarterback Cam Newton endte da også med beskedne 118 yards på 17 forsøg, mens han også kastede et touchdown.

Til gengæld fik holdet hjælp i kastespillet fra en uventet kant, da wide receiver Jakobi Mayers i andet quarter kastede et 24-yard touchdown til runningback Rex Burkhead.

På den modsatte side af bolden kastede Ravens-quarterback Lamar Jackson for 249 yards og to touchdowns, mens han også kastede en interception.

New England Patriots har kæmpet for at finde tidligere tiders topniveau, efter at NFL-legenden Tom Brady tidligere på året forlod klubben til fordel for Tampa Bay Buccaneers.

Uden Brady på holdet har Patriots vundet fire kampe og tabt fem, hvilket placerer holdet på en tredjeplads i AFC East.

Ravens har seks sejre og tre nederlag, og der rækker til en andenplads i divisionen AFC North.

På førstepladsen i divisionen finder man Pittsburgh Steelers, som i overbevisende stil besejrede Cincinnati Bengals 36-10 på hjemmebane.

I Arizona vandt hjemmeholdet Cardinals på mirakuløs vis 32-30 over Buffalo Bills, da wide receiver DeAndre Hopkins med to sekunder tilbage greb et langt kast fra quarterback Kyler Murray - en såkaldt 'hail mary'.