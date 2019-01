New England Patriots viser storform i NFL-slutspil

Der var absolut ingen spænding, da New England Patriots søndag aften dansk tid spillede sig videre til AFC-finalen i NFL's slutspil.

Stjernequarterbacken Tom Brady og resten af New Englands velspillende offensiv kørte på hjemmebane Los Angeles Chargers over, og Patriots vandt med 41-28 efter at have ført med 35-7 ved pausen.

I AFC-finalen skal Patriots på besøg hos Kansas City Chiefs, der lørdag amerikansk tid slog Indianapolis Colts ud af slutspillet.

I det kommende opgør mellem Chiefs og Patriots står der en plads i Super Bowl på spil. De to hold var i grundspillet de to bedste hold i AFC-konferencen.

Los Angeles Chargers' drøm om at slå Patriots led et alvorligt knæk i andet quarter. I forvejen var Chargers nede med 7-14, men yderligere tre touchdowns til hjemmeholdet øgede afstanden mellem holdene til 28 point midt i kampen.

Selv om der før er set storslåede comebacks i NFL, var det ikke en kamp, der indbød til en spændende afslutning.

Efter pausen kørte Patriots stille og roligt tid af klokken, og holdet øgede tilmed sin føring, da Stephen Gostkowski scorede kampens første field goal midt i tredje quarter.

Chargers reducerede på et touchdown, inden Gostkowski igen scorede et field goal, så Patriots kom foran 41-14.

Selv om det lykkedes Chargers at reducere med to touchdowns i kampens slutfase, kunne Bill Belichicks overbevisende Patriots-mandskab ikke bringes ud af balance foran egne fans.

New England Patriots har vundet Super Bowl fem gange i historien. Alle fem sejre er vundet i dette årtusind. Holdet har også tabt Super Bowl fem gange.

Se også: 21-årige Lamar skrev historie i nat

Se også: Ingen kan stoppe os nu! Colts og Mack tordner videre i NFL

Se også: Sportsstjerne i chok: Misbrugt af jødehadere