NFL hårdt ramt af corona

Verdens bedste liga for amerikansk fodbold, NFL, har for første gang i sæsonen måttet udskyde kampe på grund af coronavirus.

I alt er tre kampe blevet udskudt fra weekenden til begyndelsen af næste uge.

Det oplyser NFL i en meddelelse fredag.

Omrokeringerne betyder, at Cleveland Browns og Las Vegas Raiders skal møde hinanden mandag i stedet for lørdag.

Samtidig er søndagskampen mellem Seattle Seahawks og Los Angeles Rams flyttet til tirsdag. Det samme gælder kampen mellem Washington Football Team og Philadelphia Eagles.

Beslutningen er blevet truffet i samarbejde med NFL's spillerforening.

20 mand på reservelisten

Den kommer på et tidspunkt, hvor NFL lige som resten af det amerikanske samfund kæmper med en ny smittebølge drevet af den nye omikronvariant.

- Vi har lavet disse skemaændringer på baggrund af de medicinske anbefalinger og efter samtaler med spillerforeningen, fordi vi nu ser en ny og mere smitsom form af virusset, der i denne uge har ført til en markant stigning i antallet af smittetilfælde i hele ligaen, siger NFL i en udtalelse.

Cleveland Browns har i denne uge placeret hele 20 spillere - inklusive holdets to quarterbacks - på holdets reserveliste, fordi de mistænkes for at være smittet med coronavirus.

Det samme er tilfældet for Washington Football Team.

Los Angeles Rams har endnu flere på reservelisten med 25. Det gælder blandt andet den tidligere Super Bowl-MVP Von Miller.

Ligaens kommissær, Roger Goodell, har i en besked til holdene fredag skrevet, at NFL stadig går efter at spille sæsonen færdig som planlagt.

Smittestigningen i USA har også allerede ført til udskydelser af kampe i Nordamerikas bedste ishockeyliga, NHL.