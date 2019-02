NFL-historiens bedste: Sådan er superstjernens vanvittige hverdag

25 glas vand om dagen, en helt særlig pyjamas, hjerneaktivitetsspil og supermodel som kone. Her er Tom Bradys opskrift på at gå fra ingenting til historiens største quarterback

Da NFL-draften i 2000 løb af stablen, så det længe ud til, at ingen ville have den unge quarterback Tom Brady.

Seks andre quarterbacks blev valgt i draften, inden New England Patriots forbarmede sig over Tom Brady og brugte det 199. valg på at snuppe sig en backup-quarterback.

Tom Brady op mod draften i 2000. Der er sket meget siden. Foto: NFL

19 år senere har Tom Brady overgået alle forventninger.

Natten til mandag spiller det nu 41-årige unikum fra San Mateo sin niende Super Bowl. Denne gang er modstanderen Los Angeles Rams. Brady er allerede den quarterback med flest Super Bowl-ringe (fem styks) og rekorden for flest vundne kampe af en quarterback i NFL-historien (236).

Alene de historiske fem Super Bowl-sejre får de fleste NFL-hjerner til at kalde Tom Brady historiens bedste quarterback. Statistikkerne bakker Brady-tilhængerne op.

Men hvad er det, der driver Tom Brady? Hvordan fortsætter en 41-årige atlet med at være på toppen i en fysisk krævende sport som football?

Tom Brady er allerede historisk. Foto: Dave Martin/Ritzau Scanpix

Svaret findes bl.a. ved, at han har sin personlige træner, Alex Guerrero, der holder Brady på en streng diæt. De fleste måneder om året er Patriots-lederen veganer, men i vintermånederne spiser han magert kød for at supplere kosten.

Derudover har Brady fortalt vidt og bredt om, at han dagligt drikker 25 kopper vand for at forblive hydreret. Han påstår også, han aldrig har prøvet kaffe af selv samme årsag.

Selvfølgelig træner et fysisk pragteksemplar som Tom Brady også voldsomt meget. Lige så selvfølgeligt er det, at træningen er atypisk. 90 procent af træningen foregår med de såkaldte 'resistance bands', og øvelserne gentages ofte. Det er ganske ualmindeligt for en NFL-spiller.

Tom Brady kalder selv sin træningsmetode for 'muscle pliability, og det skal forstås således, at han fokuserer mere på fleksibilitet og mindre på reel styrke. Han undgår skader, fordi musklerne er fleksible og aktive.

Tom Brady i training camp. Foto: Stephan Savoia/Ritzau Scanpix

En quarterback på højeste niveau skal også være stærk mentalt. Brady træner sit sind ved at meditere dagligt. Hver dag bruger Brady ligeledes sin bærbare computer til at spille 29 forskellige former for hjerneaktivitetsspil, der bl.a. træner hans opmærksomhed, hukommelse, hjernehastighed, navigation, menneskefærdigheder og intelligens.

Selv når Tom Brady sover, så træner han. Stjernen går i seng klokken 20.30 og står op 5.30. Han sover i sit specielle 'athlete recovery sleepwear', der inkorporerer biokeramisk teknologi i beklædningen, som er designet til at maksimere komfort og pasform.

Mere præcist så restituerer kroppen hurtigere i dragten, og samtidig fremmer det søvnen. Lyder det tåbeligt? Well, Tom Brady har ikke misset en kamp på grund af en skade i de seneste otte år.

Tom Brady og Giselle Bündchen har været sammen siden 2006. Foto: Mike Segar/Ritzau Scanpix

Gisele Bündchen viser figuren frem. Foto: Josh Grant

Privatlivet betyder også meget for Tom Brady. Her er der, naturligvis, også helt styr på de indre linjer. New Englands mest populære mand har været gift med supermodellen Gisele Bündchen siden 2009, og de to har sammen børnene Benjamin Rein og Vivian Lake. Brady har en søn, John, fra sit tidligere forhold til skuespillerinden Bridget Moynahan.

Parret ejer en luksuslejlighed i New York samt flere ejendomme i Los Angeles og Boston. Men det meste af året bor Brady og Bündchen i deres enorme mansion i Massachusetts, som har både bibliotek, vinkælder, træningsanlæg og meget, meget mere.

Kort sagt, Tom Brady har sørget for at give sig selv alle forudsætninger for at levere endnu et stykke sportshistorie, når Super Bowl sparkes i gang kl. 00.30 natten til mandag dansk tid.

Hvis Tom Brady vinder sin sjette Super Bowl, kan selv den mest skeptiske NFL-ekspert næppe finde flere undskyldninger for, hvorfor ikke sjetterundevalget fra San Mateo er historiens bedste quarterback.

Tom Bradys vilde tal: 5x Super Bowl-vinder 4x Super Bowl MVP (vigtigste spiller) 9x AFC-mester 3x NFL MVP 3x First-team All-Pro 2x Second-team All-Pro 236x sejre i NFL

Super Bowl Fun Facts:

* Flere end 230 lande sender live fra Super Bowl.

Jared Goff og Tom Brady mødes i årets Super Bowl. Foto: Kirby Lee/Ritzau Scanpix

* 46 procent af seerne til Super Bowl er kvinder.

* En amerikansk undersøgelse har vist, at 20 procent af NFL-seerne vil droppe en vens bryllup, hvis det kolliderede med Super Bowl.

* Ved Super Bowl I i 1967 sendte NBC stadig reklamer, da Green Bay Packers sparkede anden halvleg i gang. Derfor blev Packers bedt om at gentage kick off.

* Peyton Manning er den eneste startende quarterback, der har vunder Super Bowl med to forskellige hold. Indianapolis Colts i 2007 og Denver Broncos i 2016.

Peyton Manning har en rekord, som Brady næppe når. Manning har vundet Super Bowl som startende QB for to forskellige hold. Foto: AP Photo/Darron Cummings

* Denver Broncos har tabt flest Super Bowls med fem styks.

* Pittsburgh Steelers har med sine seks Super Bowl-sejre i historien vundet flest Vince Lombardi-trofæer.

Maden:

* Super Bowl Sunday er en kæmpe fest i USA, og traditionen tro mødes venner og familie for at se kampen sammen. I bedste amerikanske stil skal der naturligvis masser af mad til sådan en begivenhed, og Super Bowl bliver kun overgået af Thansksgiving, når det kommer til indtagelsen af mad.

* På selve Super Bowl Sunday bliver der spist omtrent fire ton guacamole. Dertil kommer 3,7 ton tortilla chips, 1,8 ton popcorn, 14,5 ton chips. Derudover er det jo selve middagen og desserten… I gennemsnit spiser hver enkelt NFL-fan ca. 2000 kalorier under kampen.

* Der sælges flere end 50 millioner kasser øl på Super Bowl Sunday, og Domino’s Pizza sælger 80% mere pizza end på en normal søndag i USA.

* Alene Super Bowl Sunday står for syv procent af årets totale salg af chicken wings – 1,25 milliarder vinger ...

Underholdningen:

* I år bliver det 'the Empress of Soul', Gladys Knight, der skal synge sin med garanti følelsesladede version af nationalmelodien.

* De fleste husker nok Janet Jackson og Justin Timberlakes halftime show i 2004, hvor førstnævnte lavede en 'nip slip'. Det bliver næppe helt så underholdende i år, men Maroon 5, Travis Scott og Big Boi skal forsøge at underholde i pausen mellem Patriots og Rams.

* I 2014 blev halvlegsshowet med Bruno Mars og Red Hot Chili Peppers faktisk set af flere mennesker end selve kampen. Bruno Mars' pladesalg steg med 164 procent i den efterfølgende uge.

* Tv-reklamerne i Super Bowl er en historie sig selv. Mange seere tuner ind bare for at se reklamerne, der oftest er udviklet specielt til denne dag. Priserne gør, at kun de største brands kan være med. I år bliver prisen rekordhøj. Godt og vel 34 mio. kr. forlanger CBS for en reklame på 30 sekunder.

* Hvis man er så heldig at have billet til Super Bowl på Mercedes-Benz Stadium i Atlanta, har den store tegnedreng været fremme. Den billigste billet har kostet 19.000 kr. De dyreste billetter, som sikrer vild luksus, koster svimlende 605.000 kr. Gennemsnitsprisen ligger på 37.000 kr.

