NFL-ikonet Tom Brady forlader New England Patriots

Den 42-årige NFL-stjerne Tom Brady meddeler på Twitter, at han forlader sit hold gennem 20 år, New England Patriots.

Trods sin fremskredne alder i sportssammenhæng slår quarterbackikonet fast, at han agter at fortsætte karrieren.

- Selv om min football-rejse vil fortsætte et andet sted, sætter jeg pris på alt, vi har opnået, og jeg er taknemmelig over vores enestående meritter som hold, skriver han i et opslag på Twitter.

Her takker han i et længere opslag både træner Bill Belichick, holdkammeraterne, holdejer Robert Kraft og allerede andre i klubben.

- Jeg vil gerne takke jer for de seneste 20 år af mit liv og den daglige forpligtelse til at vinde og skabe en vinderkultur bygget på fantastiske værdier, lyder det fra Brady.

- Jeg er taknemmelig, for alt I har lært mig. Jeg har lært noget af jer alle.

Tom Brady er historiens mest vindende spiller i NFL med seks Super Bowl-sejre og regnes bredt for en af sportens største nogensinde.

Han blev draftet af New England Patriots i 2000 og har været i klubben lige siden.

Under hans kyndige ledelse blev holdet ført til en overraskende Super Bowl-triumf i starten af 2002. Det blev startskuddet til et årtusind, hvor New England har været NFL's suverænt mest dominerende hold.

Siden sejren i 2002 er det blevet til otte Super Bowl-deltagelser yderligere med Brady som quarterback og Bill Belichick som cheftræner. Af dem er fem endt i triumfer.

Da New England draftede Tom Brady i 2000, tydede intet på, at han skulle ende blandt sportens største nogensinde.

I en lidet hypet årgang af quarterbacks blev Brady blot valgt som den syvende quarterback i draften - som nummer 199 blandt alle spillere.

Han fik en kontrakt og var til at starte med klubbens fjerdevalg på positionen.

Ret hurtigt arbejdede han sig op til at være backup for stjernen Drew Bledsoe, og da han i sæsonens anden kamp i 2001-sæsonen blev skadet, blev Brady sendt i aktion.

Efter et par nervøse kampe spillede han sig varm, førte holdet hele vejen til Super Bowl-triumfen og har siden ikke set sig tilbage.

Han er indehaver af en lang række NFL-rekorder, blandt andet flest Super Bowl-sejre, flest vundne kampe af en quarterback og flest gange valgt til Pro Bowl. Samt en række rekorder i slutspil og Super Bowl.

Hvor, Brady fortsætter karrieren, står fortsat hen i det uvisse.