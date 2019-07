NFL-legende chokerer: Flår datter ned fra klippe

Uden at blinke med øjnene kan man sige, at Tom Brady er en af historiens største stjerner i den amerikanske fodboldliga, NFL.

Men er han også den bedste far?

Det bliver lige nu heftigt diskuteret på quarterbackens Instagram-profil, hvor han for nyligt lagde en video op fra familieferien.

Her ser man stjernen, der har vundet Super Bowl seks gange med New England Patriots, hoppe ud fra en klippe med en tydeligt nervøs datter.

Da Tom Brady hopper fra klippen, holder han i datterens hånd, og hun bliver derfor trukket hårdt med ned fra klippen og lander nærmest på ryggen i vandet.

Tom Brady danner par med Gisele Bundchen. Sammen har de to børn. Foto: Ritzau Scanpix / Charles Sykes

Kommentarsporet er en blanding af jubel og forargelse:

'Helt bestemt det dummeste et seksårigt barn kan gøre. Du burde SKAMME dig,' skriver en, mens en anden tilslutter sig:

'Du slog næsten din datter ihjel, måske skulle du åbne en bog og sidde ved vandkanten. God opdragelse.'

I den anden lejr mener folk, at man burde passe sig selv og blande sig uden om, hvordan Brady opfostrer sit afkom.

'Jeg kan ikke fatte, at medierne dækker det. Folk brokker sig over alt nu til dags. Man skal bare bekymre sig om sig selv,' skriver en og får opbakning:

'Fjolser, der brokker sig over det her. Hun havde den bedste tid. Hun er meget heldig at have en far, der vil tage hoppet og vise, at hun ikke skal være bange.'

Af kommentarerne er deres også en lang række kendte ansigter heriblandt fodboldstjernen Harry Kane og den tidligere NBA-champion Stephen Curry, der giver deres mening til kende ved at sende grinende smileys.

Dwayne 'The Rock' Rock er anderledes urolig:

'Du ved, at jeg har tro på dig som en mand, ven, spiller og far, men det her gav mig angst. Jesus!,' skriver multitalentet.

