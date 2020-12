NFL-legende død - 58 år

NFL-legenden Kevin Greene afgik mandag ved døden i en alder af blot 58 år.

Det bekræfter hans tidligere klub Pittsburgh Steelers og NFL.

Dødsårsagen er ikke oplyst, men ifølge de officielle meldinger døde han i sit hjem i Florida.

Kevin Greene under Super Bowl i 1996. Foto: HANS DERYK/Ritzau Scanpix

Kevin Greene opnåede berømmelse i amerikansk fodbold som linebacker og defensive end. Han nåede otte år hos Los Angeles Rams, inden han tog tre sæsoner hos Steelers.

Undervejs lykkedes det ham at komme på årets hold tre gange samt det udvalgte hold fra hele årtiet i 90'erne.

Hos Steelers dannede Greene sammen med Greg Lloyd et frygtindgydende forsvar, der gik under navnet Blitzburgh. I 1996 nåede de Super Bowl XXX, men tabte til Dallas Cowboys.

Kevin Greene blev indlemmet i Hall of Fame i 2016. Foto: Gene J. Puskar/Ritzau Scanpix

20 år senere - i 2016 - blev Kevin Greene desuden indlemmet i NFL's Hall of Fame, hvor han gjorde stort indtryk på præsidenten, David Baker.

- Hele Pro Football Hall of Fame-familien sørger over Kevin Greenes død. Jeg betragtede ham som en personlig ven og en ægte Hall of Famer på alle måder.

- Han besad den mest fantastiske attitude, af alle jeg nogensinde har mødt. Han var en fantastisk spiller, men vigtigere end det, så var han en fantastisk mand. Vores tanker og bønner går til Kevins hustru, Tara, og hele familien, lyder det fra David Baker.

Kevin Greene sluttede karrieren i 1999 efter et par korte ophold hos San Francisco 49ers og Carolina Panthers.

Efter den aktive karriere var han en del af trænerstaben hos først Green Bay Packers og siden New York Jets, hvor han stoppede i 2018.

Kevin Greene efterlader sig en hustru og to børn.

