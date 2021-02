NFL-legende død af alzheimer

Amerikansk fodbold har mistet et af sportens helt store trænernavne gennem tiderne.

Marty Schottenheimer, som nåede at stå i spidsen for Cleveland Browns, Kansas City Chiefs, Washington Redskins og San Diego Chargers, døde mandag af alzheimer. Han blev 77 år.

Det bekræfter NFL.

Schottenheimer er en af blot otte trænere i NFL's historie med mindst 200 sejre på cv'et.

Han fik som den eneste i det fine selskab dog aldrig lov til at vinde et mesterskab, så det var næsten symbolsk, at hans tidligere hold Kansas City Chiefs søndag tabte til Tamba Bay Buccaneers i den 55. udgave af Super Bowl.

Matty Schottenheimers hold kunne vinde kampe, men ikke titler. Foto: Ritzau Scanpix

Marty Schottenheimer blev kendt for sin konservative tilgang til spillet, der fik mærkaten 'Martyball'.

- Marty vil med god ret blive husket som en af de største trænere i NFL's historie, men hans eftermæle er meget større end hans sejrsprocenter, siger Chiefs' bestyrelsesformand, Clark Hunt.

- Han var en lidenskabelig leder, der bekymrede sig dybt for sine spillere og trænere. Hans indflydelse kan stadig ses hos en række af trænerstabene i ligaen.

Trods Matty Schottenheimers evne til at vinde masser af kampe i grundspillet, så kom han oftest til kort, når det blev alvor i playoffs.

Kun fem playoff-sejre blev det til i karrieren, og derfor er han den træner i historien med flest sejre, der aldrig vandt en titel.

