NFL-legende død af coronavirus

Den tidligere New Orleans Saints-kicker Tom Dempsey er død efter at være smittet med coronavirus. Han døde lørdag og blev 73 år.

Det fortæller Dempseys familie til avisen The New Orleans Advocate.

Tom Dempsey blev konstateret smittet 25. marts, og han led i forvejen af demens. Han var bosiddende på et plejehjem i New Orleans.

Han er en blandt mindst 15 beboere, der er døde på plejehjemmet af coronavirus, hvor sygdommen florerer, skriver avisen.

- Vores tanker og bønner går til Carlene (enken, red.) og hele Dempseys familie efter kære Toms død, siger Saints-ejer Gayle Benson søndag.

Tom Dempsey blev født uden fingre på sin højre hånd og uden tæer på sin højre fod, som han senere sparkede med i NFL. Han blev kaldt 'Stumpy' af sine holdkammerater.

Trods de manglede tæer kunne han sparke hårdt til en amerikansk fodbold. 8. november 1970 satte han NFL-rekord med et field goal på 63 yards.

Det skete i en sejr på 19-17 over Detroit Lions på Tulane Stadium i New Orleans.

Rekorden blev tangeret af Jason Elam fra Denver Broncos i 1998 - 28 år senere. Den blev tangeret et par gange mere, før sparket blev overgået.

Den tidligere Denver-kicker Matt Prater leverede et field goal på 64 yards i 2013 og slog dermed rekorden - 43 år efter Tom Dempseys legendariske spark.

Tom Dempsey spillede i 11 sæsoner i NFL for New Orleans Saints (1969-70), Philadelphia Eagles (1971-74), Los Angeles Rams (1975-76), Houston Oilers (1977) og Buffalo Bills (1978-79). Han sluttede karrieren i 1979.

I 1989 kom Tom Dempsey i New Orleans Saints' Hall of Fame. Den sko, som var en specialfremstillet mindre model med en flad snude, er i dag udstillet i Pro Football Hall of Fame.

