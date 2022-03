NFL med markant ændring

Der mangler diversitet på trænerposterne i NFL. Det har de 32 klubber erkendt, og en ny regel skal ændre på det billede.

Hvor der før kun blev stillet krav om, at minoriteter skulle kaldes til jobsamtaler, slår den nye regel fast, at der skal være mindst én træner, som tilhører en minoritet. Og det skal være en træner til angrebet.

Håbet er, ifølge Pittsburgh Steelers-ejer Art Rooney II, at det kan give et bedre springbræt for minoriteter til at ende som cheftrænere i ligaen.

- Det er en erkendelse af, at når man kigger på vejen til cheftrænerposten nu til dags, går den ofte via koordinatorrollerne (assistentroller, red.), siger Steelers-ejeren ifølge AFP.

- Vi har tydeligt set en tendens de seneste år, hvor trænerne kommer fra den offensive side af bolden, og vi mangler helt klart minoriteter i rollerne som offensive koordinatorer.

Lagde sag an efter fyring

Art Rooney II er formand for den komité i NFL, der arbejder for diversitet, lighed og inklusion. Steelers er et af fortsat kun to hold i ligaen, som har en sort cheftræner. Mike Tomlin har siddet i det job siden 2007.

Debatten om manglende diversitet i NFL blussede op, da Miami Dolphins fyrede cheftræner Brian Flores. Han var én af kun to sorte cheftrænere i ligaen på det tidspunkt.

Flores lagde efterfølgende sag an mod både NFL og navngivne klubber, som ifølge ham racediskriminerer, når der ansættes trænere.

NFL-chef Roger Goodell fortalte mandag, at ligaen desuden har nedsat en komité bestående af eksperter uden for NFL, som skal kigge ansættelsesprocedurerne igennem.