NFL og udstødt spiller begraver stridsøksen

Nu ser det endelig ud til, at Colin Kaepernick kan komme til at spille football igen. I hvert fald har han og NFL indgået et forlig i en af de mere spektakulære sager i nyere tid.

Den tog sin begyndelse i 2016, da Kaepernick iværksatte sin egen protest mod præsident Donald Trump og på racemæssig ulighed, da han gik ned på det ene knæ under afspilningen af den amerikanske nationalmelodi før en kamp.

Flere spillere, heriblandt Eric Reid, Kaepernicks holdkammerat fra San Francisco 49'ers, fulgte efter, og det fik Trump op i det røde felt. Han krævede spillerne fyret og mødtes endda med flere holdejere.

Da Kaepernick opsagde kontrakten med 49'ers efter 2017-sæsonen, kunne han trods sine meritter som quarterback ikke finde andet job i NFL, og i efteråret 2017 lagde han derfor sag an mod NFL, som han mente hold ham ude af ligaen. Det samme gjorde Eric Reid.

Fredag blev de stridigheder altså bilagt.

'Gennem de seneste mange måneder har repræsentanterne for hr. Kaepernick og hr. Reid indgået i en dialog med repræsentanter for NFL. Resultatet af disse diskussioner er, at parterne har besluttet at stoppe den igangværende strid.'

'Resultatet heraf er omfattet af en fortrolighedserklæring, hvorfor ingen af parterne vil kommentere det yderligere', skriver Kaepernicks advokat Mark Geragos i en erklæring.

Dermed er der lagt op til, at Colin Kaepernick fra næste sæson igen kan være at finde i NFL efter en sæsons pause. Eric Reid skiftede i den netop overståede sæson til Carolina Panthers.

Omvendt er Kaepernick stadig en spiller, der deler vandene. Det vidnede en Nike-kampagne fra efteråret om. Her var Kaepernick frontfigur, og det fik folk til at brænde deres Nike-sko af over hele USA. Til gengæld steg Nikes salg med næsten 20 procent i forhold til året inden.

Nike benyttede i stor stil Colin Kaepernick i markeringen af firmaets 30 års jubilæum. Foto: Ritzau Scanpix

Se også: NFL-drøm lever for dansk kicker: - Det er gået så stærkt!

Se også: Genialt! Sportsgigant tjener kassen på manden, Trump hader

Se også: Pådrog sig Trumps vrede: Tøjgiganten er vild med ham