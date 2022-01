NFL-profil: Træner med chokbesked under kamp

Se Copa del Rey i Ekstra Bladet+ torsdag, hvor blandt andet Jens Jønssons Cádiz og Thomas Delaneys Sevilla spiller - se kampene her (+)

Der var ikke tale om en overilet beslutning om bare at udvandre, da Antonio Brown søndag tog sin spillertrøje af og forlod NFL-kampen mellem Tampa Bay Buccaneers og New York Jets.

Det forklarer NFL-profilen i en udtalelse via sin advokat, som adskillige amerikanske sportsmedier bringer.

I den lyder det fra Brown, at han døjede med en ankelskade, som gjorde, at han ikke kunne spille. Det havde han fortalt holdet inden kampen, og Brown gentog det ifølge ham selv under opgøret.

- Han (træneren, red.) beordrede mig derefter til at gå på banen. Jeg sagde 'det kan jeg ikke'. Han kaldte ikke på lægerne. I stedet råbte han 'Du er færdig!', imens han kørte sin finger tværs over halsen.

- Træneren sagde, at hvis jeg ikke spillede, selv om jeg var skadet, så var jeg færdig i Buccaneers.

- Jeg gav ikke op. Jeg blev fyret. Jeg gik ikke fra mine brødre (medspillere, red.). Jeg blev smidt ud.

Antonio Brown smider trøjen og skrider fra kampen.

Tampa Bay-cheftræner Bruce Arians sagde allerede på pressemødet umiddelbart efter søndagens kamp, at Antonio Brown var færdig i klubben, men wide receiveren er endnu ikke formelt blevet fyret.

- Jeg er stresset. Jeg har ting, som jeg har brug for at arbejde på. Men det værste ved dette har været Buccaneers' gentagne forsøg på at få det her til at se ud som et tilfældigt udbrud.

- De siger til folk, at jeg først udvandrede og så blev fyret. Nej, nej, nej. Jeg blev fyret først, og så gik jeg hjem. De smed mig ud som et dyr, og jeg nægtede at bære deres logo på min krop, så jeg tog min trøje af, lyder det fra Brown.

Han har i hele sin karriere gjort sig selv bemærket med en masse ballade uden for banen.

Tidligere i denne sæson havde han eksempelvis karantæne i tre kampe, fordi han havde forfalsket sit coronavaccinepas.

I 2020 sad han ude i den første halvdel af sæsonen, fordi han havde overtrådt en række af NFL's regler, ligesom han endnu tidligere har været beskyldt for seksuelle overgreb og truende adfærd over for vedkommende, der anklagede ham.