NFL-spiller er i markant bedring efter hjertestop

NFL-spilleren Damar Hamlin viser markante tegn på bedring, efter at han natten til tirsdag dansk tid faldt om med et hjertestop under kampen mellem Cincinnati Bengals og Buffalo Bills.

Det skriver sidstnævnte i et opslag på Twitter torsdag eftermiddag.

- Ifølge lægerne, der tager sig af Damar Hamlin på University of Cincinnati Medical Center, har Damar gjort bemærkelsesværdige fremskridt over de seneste 24 timer.

- Selv om han stadig er kritisk syg, har han vist, at han ser ud til at være 'neurologisk intakt'. Hans lunger fortsætter med at hele, og der er stabil fremgang, skriver holdet i opslaget.

Hamlin faldt til jorden efter ni minutter af opgøret mellem de to hold, der begge anses som bejlere til at ende i Super Bowl.

Læger fra begge hold blev hurtigt tilkaldt, og ud fra spillernes reaktion var det tydeligt, at noget var helt galt.

Flere af holdkammeraterne fra Buffalo Bills tog sig chokerede til ansigtet, mens andre græd.

Senere kom det frem, at Hamlin blev genoplivet, mens han modtog livreddende førstehjælp på banen.

Han blev overført til det lokale hospital, hvor fans, holdkammerater og familiemedlemmer nervøst har fulgt situationen.

Onsdag kom det frem, at der var tegn på bedring hos den 24-årige forsvarsspiller, og torsdagens melding er endnu et skridt i den rigtige retning.

Bills-spilleren Kaiir Elam har også skrevet om holdkammeratens tilstand torsdag.

- Vores dreng har det bedre, er vågen og viser flere tegn på bedring. Tak, Gud. Bliv ved med at bede. All kærlighed til 3 (Hamlins trøjenummer, red.), skriver han på Twitter.

Det er endnu ikke besluttet, hvad der skal ske med NFL-kampen, som aldrig blev genoptaget natten til tirsdag.

NFL har dog understreget, at den i hvert fald ikke spilles færdig i denne uge.