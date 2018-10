NFL-spiller løsladt efter 18 års fængsel

Rae Carruth, tidligere 'wide reciever' for NFL-holdet Carolina Panthers, er blevet løsladt fra fængslet, efter at have afsonet 18 år for meddelagtighed i drab på sin gravide ekskæreste.

44-årige Carruth forlod mandag Sampson Correctional Institution i Clinton, North Carolina, efter at have afsonet 18 af 24 år.

Han talte ikke til pressen, da han forlod fængslet iført sort skindjakke, hvid T-shirt og sort hue.

Men et døgn før sin løsladelse gav han et telefoninterview til ABC News.

- Jeg glæder mig til at slippe ud herfra, men jeg er nervøs for, hvordan offentligheden vil tage imod mig, sagde Carruth blandt andet.

I de næste ni måneder vil den tidligere football-spiller gennemgå et prøveløsladelsesprogram, hvor han ikke kan forlade delstat eller land uden tilladelse.

Rae Carruth træder ud i friheden for første gang i 18 år. Foto: AP

Rae Carruth er her fotograferet i fængslet i 2013. Foto: AP

I 1999 havde Rae Carruth netop underskrevet en fireårig kontrakt til 3,7 millioner dollars med Carolina Panthers, da tilværelsen vendte på en tallerken.

Han blev anholdt og senere dømt for at have planlagt drabet på sin gravide ekskæreste Cherica Adams, 24, for at undgå at betale børnepenge.

Adams blev skudt fire gange, mens hun kom kørende i bil, men hun nåede at foretage et opkald til alarmcentralen, hvor hun implicerede Rae Carruth.

Adams endte i koma og døde knap en måned senere som følge af sine kvæstelser.

Født med hjerneskade

Barnet overlevede tragedien og blev bragt til verden ved kejsersnit, men sønnen blev født med hjerneskade og andre handicap.

Carruth har aldrig tilstået meddelagtighed i drabet på Adams, men i februar skrev han i et brev til en lokal tv-station, at han følte et medansvar for tragedien.

'Jeg føler et ansvar for alt, hvad der skete. Og jeg ønsker bare, at Saundra Adams (offerets mor, red.) forstår hvor ked af det, jeg er.'