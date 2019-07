NFL-spiller mister armen efter sært uheld

Kendrick Norton er indlagt på et hospital i Florida efter et trafikuheld torsdag, hvor han var involveret.

Norton kørte galt i sin bil og ramte en betonklods, hvilket fik bilen til at snurre rundt og lande på taget.

Det skriver så godt som alle amerikanske medier.

Ifølge Florida Highway Patrol pådrog Norton sig 'alvorlige skader på sin venstre arm', hvilket betød, at lægerne på Jackson Memorial Hospital efterfølgende måtte amputere armen.

Det fortæller hans agent, Malki Kawa på Twitter.

- Det er med stor beklagelse, at jeg kan fortælle, at Kendrick Norton var involveret i et trafikuheld i aftes og pådrog sig flere skader inklusive amputationen af sin arm. Vi beder om, at I fortsætter med at bede for ham. Hans familie beder desuden om, at man respekterer hans privatliv, skriver agenten.

Dolphins hentede den blot 22-årige defensive tackle i december, efter han var blevet draftet i syvende runde i 2018 af Carolina Panthers. Han havde dog endnu til gode at debutere i NFL.

- Vi blev i morges gjort klar over det alvorlige biluheld, der involverede Kendrick Norton. Vores tanker og bønner går til Kendrick og hans familie, skriver holdet i en pressemeddelelse.

Præcis hvad der skete, da hans Ford pickup ramte betonklodsen, vides ikke. Det lokale politi har dog bekræftet, at uheldet skete torsdag morgen på State Road 836, der også kaldes Dolphin Expressway, og skærer ind i staten fra Miami ved østkysten mod Everglades Nationalpark i vest.

