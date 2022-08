NFL-spiller skudt under røveri

Washington Commanders' nye running back Brian Robinson er blevet skudt flere gange under et røveri søndag aften

Den 23-årige NFL-rookie Brian Robinson er blevet indlagt på hospitalet efter en skudepisode søndag.

Robinson blev ramt flere gange. Det skriver ESPN.

Klokken tre i nat dansk tid udsendte amerikanerens hold, Washington Commanders, et statement på Twitter, hvori det blandt andet lød, at Robinson heldigvis er uden for livsfare.

'Han har pådraget sig ikke-livsfarlige skader og bliver i øjeblikket behandlet på hospitalet, hvor repræsentanter fra holdet er hos ham. Vi beder om, at man nu respekterer Brians privatliv', skrev holdet.

Ifølge den kommunikationsansvarlige hos Metro Police Department i Washington, Dustin Sternbeck, skete episoden kort efter klokken 18 lokal tid.

Da politiet efterfølgende ankom til gerningsstedet, fandt de Brian Robinson, der var blevet ramt af flere skud i arme og ben.

Politiet har identificeret to formodede gerningsmænd, og efterforskningen af episoden er i fuld gang.

Brian Robinson blev valgt af Washington Commanders i tredje runde af den sagnsomspundne NFL Draft tilbage i april og står nu over for sin første sæson i den store amerikanske fodboldliga.

