NFL-spillere genoptager protester i premieren

Søndagens tidlige kampe i første runde af NFL-sæsonen blev indledt med enkelte protester under den amerikanske nationalhymne, som det også var tilfældet sidste år.

Før kampen i Miami mellem Miami Dolphins og Tennessee Titans knælede hjemmeholdets Kenny Stills og Albert Wilson, da The Star-Spangled Banner blev afspillet.

Robert Quinn, der også spiller for Miami Dolphins, hævede en næve under afspilningen af nationalhymnen.

Protesterne, der er rettet mod sociale uligheder og racediskrimination, blev i 2016 indledt af den nu tidligere San Francisco 49'ers-quarterback Colin Kaepernick.

Miami-spillere i protest. Foto: AP

Netop Colin Kaepernick var hurtigt ude på Twitter og rose Kenny Stills og Albert Wilson.

- Mine brødre Kenny Stills og Albert Wilson fortsætter med at vise deres urokkelige styrke ved at kæmpe for de undertrykte.

- De har ikke bøjet sig, selv ikke da de blev angrebet og truet. Deres mod vil bringe verden fremad, skriver Colin Kaepernick på Twitter.

Quarterbacken har siden marts sidste år været uden kontrakt.

USA's præsident, Donald Trump, har ofte raset mod NFL og de spillere, der ikke har stået op med rank ryg under nationalhymnen.

Præsidenten tweetede tidligere søndag om de faldende seertal for NFL, som han ofte har brugt til at sætte i forbindelse med den for ham at se manglende respekt for nationalhymnen.

- Hvis spillerne stod stolte op for vores flag og hymne, og det hele blev transmitteret, så kunne seertallene måske stige? Ellers bliver de værre, skrev Donald Trump søndag på Twitter.

Lær af mesteren: Sådan når du til tops med dit NFL-manager-hold

Fyret for letpåklædt billede: Få indblik i den dystre cheerleader-verden

Her er verdens vildeste stadions