NFL-stjerne anholdt

New Orleans Saints' running back Alvin Kamara blev søndag anholdt i Las Vegas

Lørdag var der stjerneparade i Las Vegas, da Pro Bowl 2022 løb af stablen, men besøget i ørkenen var ingen succes for New Orleans Saints' Alvin Kamara.

Den 26-årige running back blev søndag anholdt af Las Vegas Metropolitan Police Department, fordi han angiveligt har overfaldet en person på en natklub tidligt lørdag aften lokal tid.

Det oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Ifølge politiet blev de kaldt til et lokalt hospital, hvor offeret anmeldte overfaldet. Efterforskningen har foreløbig fastslået, at personen er blevet udsat for vold og har fået 'betydelige skader' på kroppen, som det formuleres.

Alvin Kamara blev dog først anholdt søndag - efter han havde deltaget på NFC's udvalgte hold i Pro Bowl, der er en årlig begivenhed, hvor udvalgte spillere fra NFL mødes i en kamp mellem NFC (National Football Conference) og AFC (American Football Conference)

Ifølge ESPN er Alvin Kamara fortsat i politiets varetægt, men vil formentlig blive løsladt mod en kaution på 5000 dollars svarende til 33.000 danske kroner efter en høring mandag.

Alvin Kamara og resten af de udvalgte hos NFC tabte Pro Bowl 35-41 til AFC på Allegiant Stadium i Las Vegas.

Kamara har spillet fem sæsoner i NFL og har hvert år været på det udvalgte hold.

Alvin Kamara tangerede for et års tid siden en 100 år gammel rekord. Læs mere her.