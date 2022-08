NFL-stjerne anklaget for grufuld gruppevoldtægt

En modbydelig sag overskygger lige nu det meste af NFL.

Det 22-årige Bills-talent Matt Araiza er nemlig sammen med tre andre mænd blevet anklaget for en grov gruppevoldtægt mod en mindreårig kvinde, der i USA betyder, at kvinden er under 18 år.

Det skriver ESPN.

Voldtægten skulle have fundet sted til en fest i Matt Araizas bopæl tilbage i oktober 2021.

Dengang var kvinden kun 17 år og blev efter hendes eget udsagn udsat for gruppevoldtægt tidligt om morgnen, efter Araiza selv havde tvunget hende til ufrivillig sex forud for gruppevoldtægten.

Om den talentfulde kicker kommer tilbage på banen vil tiden vise. Foto: Adrian Kraus/Ritzau Scanpix

Grufulde detaljer

Som om gruppevoldtægten ikke er slem nok i sig selv, er der kommet uhyggelige detaljer fra sagen, heriblandt blod fra skeden og udrevet piercinger fra næsen, navlen og ørerne.

Bills-manager Brandon Beane har reageret prompte, efter sagen har set dagens lys og revet Araizas kontrakt midtover.

- Det er alvorlige anklager og påstande, og det kan vi ikke lade være med at reagere på. Der er flere versioner af, hvad der skete, og det er vigtigere end at spille football. Det skal Matt fokusere på, siger manageren.

Advokaten Kerry Armstrong, der repræsenterer Araiza fortæller, at spilleren blot talte med pigen til festen, men at det ikke er sandt, at han skulle have voldtaget hende.

- Jeg er sikker på, at han er meget ked af det og skuffet over, at hans karriere hos Bills sluttede, ikke fordi han spillede dårligt, men på grund af falske beskyldninger mod ham af en ung dame og hendes advokat. Jeg håber, han snart er tilbage i NFL.

