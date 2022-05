NFL-stjerne død

Arizona Cardinals unge stjerneskud Jeff Gladney er mandag død i en bilulykke.

Den 25-årige cornerback var sammen med en 26-årig kvindelig passager involveret i en bilulykke, som endte med at koste den unge NFL-spiller livet.

Det bekræfter hans klub, Arizona Cardinals, på Twitter.

'Vi er knuste over at høre om Jeff Gladneys bortgang. Vore hjerter går ud til hans familie, venner og alle, der sørger over dette enorme tab,' skriver Arizona Cardinals på Twitter.

Også den amerikanske football organisation, NFL, udtrykker sin medfølelse på Twitter.

'NFL-familien sørger over det tragiske tab af Jeff Gladney, og vi udtrykker vores dybeste medfølelse til hans familie og kære,' skriver organisationen.

Jeff Gladney efterlader sig en et-årig søn.

