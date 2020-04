NFL-stjerne er testet positiv for coronavirus

En af NFL's største stjerner er smittet med coronavirus.

Denver Broncos' Von Miller, der regnes som en af ligaens bedste linebackers i det seneste årti, er testet positiv for virusset.

Det oplyser holdet på sin hjemmeside torsdag eftermiddag lokal tid.

- Von har besluttet at dele sin diagnose med offentligheden for at fremhæve, at alle kan blive ramt af coronavirus.

Klubben skriver, at Von Miller har det godt og arbejder på at komme sig hjemme i selvisolation.

Von Miller kom ind i ligaen i 2011 for Denver Broncos og er blevet valgt til sæsonens hold, Pro Bowl, i otte ud af ni sæsoner.

Den nordamerikanske liga for amerikansk fodbold (NFL) har indtil nu været forskånet for virustilfælde sammenlignet med basketball-ligaen (NBA) og ishockeyligaen (NHL), hvor flere spillere er blevet testet positiv for coronavirus.

Først onsdag blev den første NFL-spiller testet positiv for virusset. Los Angeles Rams' cheftræner, Sean McVay, afslørede, at center Brian Allen var smittet.

I NBA er store stjerner som Kevin Durant fra Brooklyn Nets og Utah Jazz' Rudy Gobert tidligere blevet testet positiv for coronavirus.