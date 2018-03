NFL-stjerne skuddræbt - morderen får hård straf

30 år. Det er, hvad 56-årige Ronald Gasser kan se frem til at tilbringe bag tremmer, efter at han for mere end to år siden skød og dræbte football-spilleren Joe McKnight.

Running backen McKnight, der i NFL har tørnet ud for New York Jets og Kansas City Chiefs, blev dræbt 1. december 2016, efter at han var kommet i klammeri med Gasser.

Mc Knight havde i New Orleans angiveligt kørt voldsomt uansvarligt, hvorefter Gasser forfulgte ham, konfronterede ham, og siden skød og dræbte ham.

Joe McKnights lig ligger bag afskærmningen, kort efter at han var blevet skudt af Ronald Gasser. Foto: Michael Democker/AP/Ritzau Scanpix

Retssagen har trukket ud, da Gasser hævdede, at han skød i selvforsvar og derfor skulle dømmes efter en mildere paragraf, men det afviste juryen i første omgang.

Han blev kendt skyldig i overlagt mord, og torsdag blev dommen så afsagt.

Sagen fik m egen bevågenhed i New Orleans, der et halvt år forinden havde oplevet en lignende sag. Her blev den tidligere New Orleans Saint-stjerne Will Smith nemlig skuddræbt efter en lignende trafik-episode. Her blev morderen også dømt hårdt - han kom 25 år bag tremmer.

