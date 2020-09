NFL-stjerne står foran debut efter 20 år på samme hold

Efter 20 sæsoner og 6 Super Bowl-titler med New England Patriots tager Tom Brady søndag hul på et nyt kapitel i karrieren.

I en alder af 43 år får quarterbacken debut for Tampa Bay Buccaneers - hans bare andet hold i karrieren - i den svære udekamp mod New Orleans Saints.

Med aflyste træningssessioner i løbet af foråret, en usædvanlig træningslejr og nul træningskampe har forberedelsen været begrænset.

- Det ramte mig pludselig, at vi rent faktisk skal til at spille en kamp, sagde Brady torsdag på et virtuelt pressemøde ifølge AFP.

- Vi har nu rigtig kontakt, spiller rigtig football og får rigtige resultater. Det har jeg ikke oplevet i ni måneder. Vi skal hurtigt komme op i omdrejninger.

- Første quarter bliver noget helt nyt for alle. Forhåbentlig kan jeg huske nogle af de ting, jeg har oplevet i min karriere, så jeg bare kan spille en god kamp mod et stærkt hold, siger han.

Brady forlod New England Patriots, efter at holdet røg ud i første runde af slutspillet for første gang i flere år.

I stedet tog han sydpå til Florida, og han fik senere følgeskab af tight end Rob Gronkowski, der i en årrække var Bradys mest pålidelige våben i New England.

Brady råder også over et par store wide receiver-profiler i Chris Godwin og Mike Evans, men han har svært ved at vurdere holdets niveau, før det går løs søndag aften.

- Vi ved, at der er en læringskurve, når vi skal i gang og prøve at nå vores topniveau.

- Vi skal finde ud af, hvad vi er gode til, og hvad vi ikke er så gode til. Jeg ville ønske, at vi vidste de ting på forhånd, men det gør vi ikke, og vi står foran en stor test, siger quarterbacken.

Kampen mellem New Orleans Saints og Tampa Bay Buccaneers spilles søndag aften klokken 22.25 dansk tid.