NFL-stjerne stopper karrieren

Den amerikanske NFL-stjerne J.J. Watt har valgt at stoppe karrieren efter denne sæson

- Mit hjerte er fyldt med kærlighed og taknemmelighed. Det har været en absolut ære og fornøjelse.

Sådan lyder ordene tirsdag fra den amerikanske NFL-stjerne J.J. Watt i et opslag på sin Twitter-profil. Her fortæller han, at han har spillet sin sidste hjemmekamp i ligaen.

Den 33-årige amerikaner, der til daglig spiller i Arizona Cardinals, takker dermed af for en glorværdig karriere.

Det sker efter 12 år i NFL.

Artiklen fortsætter under opslaget ...

Justin James Watt - eller bare J.J. Watt, som han blev kaldt - tørnede i det meste af sin karriere ud for Houston Texans, hvor han hele tre gange blev kåret til årets defensive spiller i NFL.

Han er dermed én af kun tre spillere, der kan prale af at have fået den titel tre gange.

I 2021 skiftede han til Arizona Cardinals og har i år leveret en af hans bedre sæsoner. Men nu er det altså slut.

Annonce:

Flirtede med Wozniacki

J.J. Watt ramte tilbage i 2015 flere gange overskrifterne herhjemme i Danmark, efter han af flere omgange blev spottet sammen med Caroline Wozniacki.

Første gang var i april 2015, hvor den danske tennisdarling blev set til en basketballkamp sammen med den knap to meter høje NFL-stjerne.

Caroline Wozniacki og J.J. Watt (tv.) var tilbage i 2015 til stede sammen til en basketballkamp i Indianapolis. Foto: Robin Alam/Icon Sportswire

Ugen efter blev de to så spottet på den eksklusive rigmands-ø Fischer Island i Miami, hvor Wozniacki ejede en dyr penthouse-lejlighed, ligesom de en uge senere blev set i Paris.

Det blev dog aldrig officielle, og det endte som bekendt med, at Caroline Wozniacki fandt sin udkårne i den nu tidligere NBA-spiller David Lee.